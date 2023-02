In tanti a omaggiare la grande attrice scomparsa il 2 febbraio 2022

Un anno senza Monica Vitti. La grande attrice, una dei simboli del cinema italiano, è scomparsa il 2 febbraio 2022 all’età di 90 anni. In tanti sui social e non solo hanno espresso il loro ricordo della diva, che è stata la musa di Michelangelo Antonioni in film come ‘La Notte’ e ‘Deserto Rosso’ e partner dei giganti della commedia all’italiana come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassmann e Nino Manfredi, diretta dai maestri come Mario Monicelli e Dino Risi.

Tra coloro che hanno espresso il loro omaggio su Twitter, Alessandro Gassman che l’ha salutata con un “W Monica!” e il conduttore Michele Mirabella, che ha scritto: “Oggi è un anno che Monica Vitti è andata via. Ma non è uscita di scena. La memoria di lei è vita pulsante dell’arte scenica! E, quindi, Monica è viva! Avercene attrici come lei!”. Ma ad omaggiarla è stata anche l’enciclopedia Treccani, definendola “indimenticabile, ineguagliabile”.

Il 2 febbraio 2022, un anno fa, ci lasciava un’icona assoluta del cinema italiano: la mitica, indimenticabile, ineguagliabile Monica Vitti. pic.twitter.com/3aOwWMvt6H — Treccani (@Treccani) February 2, 2023

