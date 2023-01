Si è aggiudicato il premio di miglior regia e miglior film drammatico

Steven Spielberg conquista ben due premi ai Golden Globes 2023: quelli per il miglior film drammatico e miglior regia per ‘The Fabelmans’. “Mia moglie mi diceva: ‘Devi raccontare questa storia’. Ma durante il Covid non sapevo se qualcuno di noi avrebbe avuto la possibilità di raccontare di nuovo le proprie storie a marzo, aprile, maggio 2020”, ha detto Spielberg dopo aver ricevuto la statuetta per la miglior regia.

