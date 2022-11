Ospite di Fazio a "Che tempo che Fa" l'attore ha presentato "Bones and All" insieme a Luca Guadagnino

(LaPresse) Timotheé Chalamet ospite a ‘Che tempo che Fa’ insieme a Luca Guadagnino. L’attore e il regista hanno presentato Bones and All, in uscita il 23 novembre nelle sale italiane. “E’ un film che abbiamo sviluppato durante il Covid e tutti nello studio si sentivano un po’ isolati, emarginati e tagliati fuori dalle connessioni delle persone che amano, la famiglia, gli amici, ma soprattutto sui giovani ha avuto un grande impatto, considerando anche quello che sta vivendo il pianeta, il surriscaldamento globale, i problemi nel mondo”, ha detto il giovane attore ospite del salotto di Fabio Fazio che ha poi concluso: “Le persone, soprattutto i giovani, si sentono isolate e questo film in un certo senso è una metafora di tutto ciò”.

