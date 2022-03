Vinse l'Oscar nel 1985 per il film 'Il bacio della donna ragno'

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto a 71 anni per cause naturali William Hurt, celebre attore vincitore del premio Oscar nel 1985 per il film ‘Il bacio della donna ragno’. La notizia della morte di Hurt è stata confermata a ‘Variety’ dal suo amico Gerry Byrne. Nel corso della sua carriera l’attore statunitense ha ricevuto altre tre nomination agli Oscar, come miglior attore protagonista in ‘Dentro la notizia-Broadcast News (1987) e ‘Figlio di un dio minore’ (1986) e come attore non protagonista in ‘A History of Violence’ (2005).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata