Sono 21 i film in concorso per il Leone d'Oro: 5 gli italiani

Al via oggi la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. 21 i film in concorso per il Leone d’Oro. Tra questi cinque italiani: ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino, ‘America Latina’ dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti, ‘Qui rido io’ di Mario Martone e ‘Il buco’ di Michelangelo Frammartino. Tante le opere attese, a cominciare da ‘Madres Paralelas’ di Pedro Almodóvar, ‘The Card Counter’ di Paul Schrader e ‘The Power of the Dog’ di Jane Campion, che torna alla regia dopo 12 anni. Il presidente di giuria è Bong Joon Ho , la cerimonia di premiazione l’11 settembre.

