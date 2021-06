La 25enne Clara McGregor a Las Vegas per la premier di "The Birthday Cake"

(LaPresse) Non ha rinunciato alla première del film “The Birthday Cake” nonostante avesse appena subito un’aggressione al volto da parte di un cane. Clara McGregor, attrice 25enne figlia di Ewan McGregor, si è presentata domenica sera sul red carpet allestito al The Mob Museum di Las Vegas con vistose ferite al volto. “Quando il morso di un cane di porta al pronto soccorso 30 minuti prima di un red carpet”, ha scritto l’attrice su Instagram poco dopo la proiezione. McGregor, che ha anche una piccola parte del film, è co-produttrice della pellicola in uscita il 18 giugno negli Stati Uniti. Nel cast anche Val Kilmer e Lorraine Bracco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clara McGregor (@claramcgregor)

