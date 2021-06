Harrison Ford in Indiana Jones

Al via le riprese di “Indiana Jones 5”. La pellicola arriverà al cinema il 29 luglio 2022

Harrison Ford torna a vestire i panni di Indiana Jones, 14 anni dopo. L’attore statunitense, 78 anni, è tornato sul set per il quinto e ultimo episodio della saga, diretto da James Mangold, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni. Il film uscirà nelle sale il 29 luglio del 2022, e la produzione è iniziata al castello di Bamburgh, una fortezza situata nella costa nord-orientale dell’Inghilterra, ma tra le location dovrebbe esserci anche l’Italia, con alcune scene girate in Sicilia. Le prime immagini dal set mostrano Harrison Ford in ottima forma, nei ritrovati panni dell’archeologo.

Indiana Jones 5, trama e cast

Della trama di questo nuovo capitolo, al momento, si sa poco. Dai primi scatti si vedono locomotive e oggetti con la svastica, e anche i frammenti di alcune sequenze, girate da uno stuntman, che mostrano un giovane Indi in sella a una moto. Dunque, il film potrebbe ripercorrere anche il passato dell’archeologo, con una serie di flashback. Alla regia non ci sarà Steven Spielberg che ha passato il testimone a James Mangold (“Logan” e “Ford vs. Ferrari”). Spielberg sarà, comunque, produttore assieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Nel cast, accanto a Harrison Ford, ci saranno Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen.

Il ritorno di Harrison Ford nei panni del dottor Jones

Harrison Ford ha interpretato per la prima volta il dottor Jones nella pellicola “I predatori dell’arca perduta” (1981), seguita, nel 1984, da “Indiana Jones e il tempio maledetto”, nel 1989 da “Indiana Jones e l’ultima crociata” e da “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo” nel 2008. Il quinto capitolo, dunque, arriverà a 14 anni di distanza dall’ultimo. Una lunga gestazione, dovuta anche allo stop dell’industria cinematografica per la pandemia. Dopo aver interpretato nuovamente altri due suoi personaggi iconici, Han Solo nella saga di “Star Wars” e Rick Deckard in “Blade Runner 2049”, Harrison Ford ritrova, così, un altro suo storico personaggio.

