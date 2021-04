Un action movie fantascientifico diretto da Chris McKay e interpretato da Chris Pratt

Sarà visibile dal 2 luglio su Prime Video ‘The Tomorrow War’, action movie fantascientifico diretto da Chris McKay e interpretato da Chris Pratt.

La trama di The Tomorrow War

Quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente, il mondo rimane sotto choc: da lì a trent’anni l’umanità sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnante di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce alla brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (il Premio Oscar J.K. Simmons).

Nel cast anche Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge.

Chris Pratt re di denari

Chris Pratt, oltre che sulla sua pagina Instagram, ha postato un video a tema sul profilo Twitter di Prime Video.

Ciao ragazzi, volevamo dirvi una cosa pazzesca. La trovate in questo video, ma per gli alieni non sarà niente di nuovo.#TheTomorrowWar #PrimeVideo pic.twitter.com/sm4W1Y110q — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) April 8, 2021

La fantascienza è un genere che porta bene all’attore americano e viceversa. Di recente è apparso in Avengers: End Game (più di 2,7 miliardi di dollari in tutto il mondo), sequel di Avengers: Infinity War (più di 2 miliardi di dollari di incassi). Nel suo carnet anche la saga Marvel Guardiani della Galassia, il cui primo film ha incassato più di 770 milioni e il secondo più di 860 milioni di dollari in tutto il mondo. Il marito di Katherine Schwarzenegger (figlia di Arnold) è stato inoltre protagonista di Jurassic World (settimo film che ha incassato di più nella storia) e di Jurassic World: Fallen Kingdom. Pratt ha appena finito le riprese del terzo film della saga, Jurassic World: Dominion, la cui uscita è prevista per giugno 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata