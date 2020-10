Chiara Ferragni annuncia gravidanza su Instagram: la gioia dei follower

di gig/ect

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Our family is getting bigger. Leo is going to become a big brother/ La nostra famiglia cresce. Leo diventerà un fratello maggiore". Così la star di Instagram e imprenditrice Chiara Ferragni fa sapere ai suoi oltre 21 milioni di follower di essere nuovamente incinta del marito e rapper Fedez. Nella foto che accompagna la caption si vede il piccolo Leone Lucia stringere un'ecografia della mamma. In pochi minuti sono già oltre 730mila i like su Instagram e oltre 23mila i commenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata