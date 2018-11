Cesare e Daniela Bocci contro l'ictus post partum: 'Pesce d'aprile' arriva a teatro

Cesare Bocci e Tiziana Foschi

Il romanzo scritto da Cesare Bocci e dalla moglie Daniela, Pesce d'aprile, diventerà uno spettacolo teatrale. La storia del lungo percorso della compagna dell'attore per riprendersi dalle conseguenze dell'ictuts post partum che la colpì nel 2000 è la dimostrazione che un ictus non è la fine del mondo e che, a modo suo, ha lasciato anche inattesi regali: straordinarie prove d'affetto, la scoperta di una forza insospettata, una famiglia sempre più solida. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico, scritto da Daniela Spada e Cesare Bocci ed edito da Sperling & Kupfer, Pesce D’Aprile in meno di un anno ha venduto più di diecimila copie. Da qui l’esperienza che si fa spettacolo: giovedì 29 novembre è prevista un’anteprima aperta al pubblico al Teatro Comunale di Cagli, mentre venerdì 30 novembre al Teatro Lauro Rossi di Macerata avrà il via ufficialmente la tournée, in giro fino alla primavera del 2019 sotto la supervisione alla regia di Peppino Mazzotta.

Un testo vero, lucido, ironico e commovente, che racconta come anche una brutta malattia può diventare un atto d’amore. Cesare e Daniela, come Cesare Bocci e la sua compagna nella vita reale, metteranno a nudo, d’improvviso, tutta la loro fragilità, dimostrando quanto, come per il cristallo, essa si possa trasformare in pregio, grazie ad un pizzico di incoscienza, tanto amore e tantissima voglia di vivere. "È stata una sfida incredibile - ha dichiarato Cesare Bocci - ma con quello che è successo a Daniela ho capito che quando sei nell’acqua alta, ti muovi. Non potevamo che raccontare questa storia nella maniera in cui l’abbiamo vissuta, cioè ridendo e piangendo allo stesso tempo".

Tra il riso e il pianto, nel corso della pièce si delinea il profilo di una donna, prigioniera di un corpo che smette di obbedirle, e di un uomo, che da compagno di vita diventa bastone, nutrimento, supporto necessario. Una lotta alla riconquista della propria libertà, che ha lo scopo di trasmettere messaggi di positività e forza di volontà, anche di fronte alle sfide più difficili che il quotidiano spesso ci impone.

Grazie anche al coinvolgimento di Anffas Onlus, associazione di famiglie con persone con disabilità intellettiva e relazionale, principale partner del progetto, Pesce D’Aprile si conferma un inno alla vita e un momento di riflessione necessario.

"Per me questo ruolo è la ricerca di un nuovo equilibrio... Come donna, come attrice comica, come essere umano. Un equilibrio fisico, emotivo. Il palco come un filo ed io funambolo delicato, confuso e coraggioso", ha spiegato Tiziana Foschi, che nell'opera interpreta Daniela e ha un ruolo anche per la drammaturgia insieme a Cesare Bocci.

Le musiche e le sonorizzazioni sono di Massimo Cordovani, i costumi di Paola Bonucci, le scene di Lodovico Gennaro, il disegno e le luci di Francesco Vignati, la direzione tecnica Vai Con La Sigla. Foto e video di scena di Cristiano Bibini; produzione esecutiva Arturo Morano; organizzazione generale Tiziana Lo Cascio e Vincenzo Fazio; progetto grafico Daniela Spada.

La Tournée

ANTEPRIMA Giov 29/11 Teatro Comunale - Cagli

ven 30/11 - sab 1/12 Teatro Lauro Rossi - Macerata

giov 13/12 Teatro Sociale - Nizza Monferrato (Asti)

ven 14/12 Cine Teatro - Arese (Milano)

sab 15/12 Teatro Fumagalli - Vighizzolo di Cantù (Como)

lun 17/12 Teatro Nuovo - Borgomanero (Novara)

mar 18/12 Teatro Sociale - Omegna (Verbano Cusio Ossola)

mer 19/12 Teatro Giacosa - Ivrea (To)

gio 20/12 Teatro Sociale Villani - Biella

ven 11/01 Teatro Nestor - Frosinone

sab 12/01 Teatro dell'Unione – Viterbo

ven 18/01 Auditorium Benedetto XIII – Camerino (Macerata)

sab 19/01 Cine Teatro Durastante – Monte San Giusto (Macerata)

mer 23/01 - giov 24/01 Teatro San Mauro - Lavello (Potenza)

ven 25/01 Teatro SuperCinema - Castellammare Di Stabia (Napoli)

ven 1/02 Teatro Carbonetti - Broni (Pavia)

sab 2/02 Teatro Bellini - Casalbuttano (Cremona)

merc 6/02 Teatro Comunale - Cormons (Gorizia)

ven 8/02 – sab 9/02 – dom 10/02 Teatro Dehon - Bologna

mar 12/02 Teatro di Petriolo - Petriolo (Macerata)

mer 13/02 Teatro degli Avvalorati – Città della Pieve (Perugia)

giov 14/02 Teatro del Sentino - Sassoferrato (Ancona)

ven 15/02 Teatro Pergolesi - Jesi (Ancona)

sab 16/02 Teatro Comunale - Treia (Macerata)

dom 17/02 Teatro Comunale – Pergola (Pesaro e Urbino)

mer 20/02 Teatro S. Carlo - Asola (Mantova)

giov 21/02 Sala Argentia cinema teatro - Gorgonzola (Milano)

ven 22/02 - sab 23/02 - dom 24/02 Teatro Erba - Torino

mar 26 /02 - mer 27/02 Teatro San Giuseppe - Brugherio (Monza Brianza)

giov 28/02 Teatro Zandonai - Rovereto (Trento)



