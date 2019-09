Cecchi Gori operato d'urgenza a Roma per peritonite

di mad

Roma, 29 set. (LaPresse) - Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori è stato operato d'urgenza a Roma questa notte, al Policlinico Gemelli, per una appendicite acuta con peritonite. Ne dà notizia l'ospedale in una nota in cui spiega che Cecchi Gori "questa notte è stato ricoverato tramite pronto soccorso e operato d'urgenza di appendicectomia laparoscopica per un'appendicite acuta con peritonite localizzata, dall'equipe del professor Sergio Alfieri, direttore della UOC di Chirurgia Digestiva mini invasiva della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata