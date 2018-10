Domenica live, boom di ascolti con punte del 22,32%

Puntata da record per Domenica Live. Tutti i segmenti del contenitore di Videonews condotto da Barbara d'Urso segnano un primato stagionale raccogliendo, nel corso delle 5 ore di diretta, una media complessiva del 17,4% di share. La puntata, che ospitava, tra gli altri il ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio - ha registrato ascolti in continua crescita arrivando a toccare picchi del 22.32% di share (alle 16.32). Il programma si conferma ancora una volta il più visto del pomeriggio domenicale sul target commerciale dei 15-64enni, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari.

Nel dettaglio, la trasmissione targata Videonews realizza i seguenti ascolti: 'Attualità': 16.6% di share (2.144.000 telespettatori); 'Storie': 17.2% di share (2.013.000 telespettatori); 'Prima parte': 19.8% di share (2.389.000 telespettatori); 'Seconda parte': 19.55% di share (2.549.000 telespettatori). Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 commenta: "Puntata da incorniciare per 'Domenica Live'. Un record di ascolti che premia l'inimitabile mix di intrattenimento, informazione, politica, spettacolo e attualità del contenitore di Barbara d'Urso".



