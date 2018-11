Incendi in California, distrutta anche la casa di Gerard Butler: "Momenti terribili"

Tra le città evacuate a causa del Camp Fire, il peggior incendio californiano della storia, c'è anche Malibu, cittadina sul mare nota per essere la residenza di moltissime star hollywoodiane. Tra queste c'è anche Gerard Butler, attore scozzese famoso per aver interpretato Leonida in 300, che è tornato a casa dopo l'allarme per ritrovarla completamente distrutta.

"È un momento terribile in California. Sono ispirato come non mai dal coraggio, lo spirito e il sacrificio dei vigili del fuoco", ha scritto l'attore condividendo sui social network video e foto della casa di cui resta solo cenere. "Ringrazio il dipartimento di Los Angeles dei vigili del fuoco. Se potete - ha continuato - sostenete questi coraggiosi uomini e donne".

