Buon compleanno Celentano: il Molleggiato compie 81 anni

di Benedetta Dalla Rovere

Il luogo dov'è venuto al mondo è uno degli indirizzi più famosi della musica italiana: via Gluck, 14 a Milano. Adriano Celentano è nato a pochi passi dalla stazione Centrale il 6 gennaio 1938 e festeggia 81 anni. La sua musica è un mix di talento e ribellione, arte e impegno sociale. Cantautore, showman, attore e regista, il 'Molleggiato' è protagonista da oltre 60 anni della scena artistica del nostro Paese.

Gli esordi sono stati da cantante, proprio grazie al successo de 'Il ragazzo della via Gluck'. Subito dopo nasce la sua etichetta discografica, il Clan Celentano. Un modo per lavorare con altri amici cantanti e musicisti, come Ricky Gianco o i Ribelli, e di scoprire nuovi talenti. Poi sono arrivate canzoni come 'Azzurro', scritta da Paolo Conte, 'Pregherò', 'Una carezza in pugno' e tanti altri successi, amati da tante generazioni. 'La coppia più bella del mondo' è l’emblema del sodalizio, anche artistico, con la moglie Claudia Mori. Celentano ha rivoluzionato la musica italiana e con le sue 'Canzoni contro' ha portato in primo piano temi sociali e ha parlato per primo di tutela dell'ambiente. Ha rotto gli schemi anche nel modo di esibirsi sul palco: è stato il primo, ad esempio, a dare le spalle al pubblico. Gesti, camminata, battute sferzanti che spiazzano il pubblico negli anni hanno contribuito a fare di lui un fenomeno culturale e di costume in continua trasformazione.

Memorabili le apparizioni del 'ragazzo della via Gluck' anche al cinema, una tra tutte nel film 'Il bisbetico domato' con Ornella Muti. In televisione, dopo tante apparizioni e partecipazioni, nel 1987 Celentano ha condotto Fantastico, lo show del sabato sera di Rai Uno. Il primo fortunato programma di una serie di spettacoli firmati dal 'Molleggiato' che non hanno smesso di incantare il pubblico. Una conferma è arrivata anche dallo speciale 'C'è Celentano', trasmesso su Rai2 proprio per il suo compleanno: è stato il secondo programma più visto in tv con 2 milioni 907 mila spettatori e il 14,4 di share.

A gennaio l'artista tornerà sul piccolo schermo in versione cartoon. Su Canale 5 sbarcherà l'attesissima serie 'Adrian', firmata da Milo Manara e prodotta dal Clan Celentano. La serie è stata ideata, scritta e diretta dall'artista e le musiche ideate insieme a Nicola Piovani. Preziosa anche la collaborazione, per quanto riguarda i testi, con Vincenzo Cerami, scomparso nel 2013.

E proprio al cartoon si sono ispirati i collaboratori di Celentano per fargli gli auguri: hanno pubblicato un video con i personaggi usciti dalla matita di Manara che si muovono sulle note 'In ginocchio da te' di Gianni Morandi. Goliardico anche il messaggio che accompagna la clip: "Quale miglior sorpresa per il compleanno di uno scherzo e l'augurio di mantenersi sempre così: giovane e allegro! Auguri, Adriano, da tutti i tuoi più stretti collaboratori di Adrian".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata