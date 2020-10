Buon compleanno a Zac Efron, Twitter inondato di auguri

Compie oggi 33 anni l'attore e cantante Zac Efron, all'anagrafe Zachary David Alexander Efron. Nato in California il 18 ottobre del 1987, è diventato famoso con la serie tv 'High School Musical' della Disney a partire dal 2006. Ma già dai primi anni Duemila interpreta ruoli in diverse serie televisive, tra le quali Firefly, ER, e The Guardian. Per augurargli buon compleanno si è mobilitata tutta la rete: #HappyBirthdayZacEfron è diventato infatti un trending topic su Twitter, dove centinaia di fan hanno riversato i propri auguri e ricordi.

come cresci in fretta @ZacEfron il tuo discorso in HSM3 rimarrà sempre nel mio cuore#HappyBirthdayZacEfron pic.twitter.com/K6o5Y9NNOF — ᴹᴼᴼᴺᴸᴵᴳᴴᵀ (@xmartiiii) October 18, 2020

Auguri Zac Efron eterna crush ❤️

Passano gli anni ma tu rimani una certezza costante#HappyBirthdayZacEfron#ZacEfron pic.twitter.com/M2iXLTAh4j — graceoutofthewoods (@GretaSmara) October 18, 2020

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata