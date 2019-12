Bullismo, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli costretti a cambiare la scuola di un figlio

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono costretti a cambiare scuola a uno dei figli per bullismo. Lo rivela la moglie del popolare conduttore televisivo in un'intervista a 'Chi': “Sui social ho fatto qualche passo indietro. Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”. Sonia e il marito hanno preso questa decisione in merito a un episodio già accaduto con uno dei tre figli in passato. “Le dico solo che, nell’ultimo anno, siamo stati costretti a dover cambiare scuola ad uno di loro, per situazioni molto vicine al bullismo" ha raccontato la moglie del conduttore. "Ora, fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità, ma quest’odio sociale mi ha fatto riflettere molto”.

