Bufera su 'Domenica In': la rete boccia Asia Argento e i maghi

Non si placano polemiche e critiche contro Mara Venier e la sua 'Domenica In'. Ancora una volta a far calare la bufera sul programma pomeridiano di Rai1 è l'affaire Asia Argento. Se poco tempo fa, discutendo del caso, nel salotto di Mamma Rai si era arrivati a parlare esplicitamente di sesso orale, questa volta al centro dello scandalo c'è la presenza in studio della diretta interessata.

Se già durante la prima bufera ad esporsi immediatamente era stato Michele Anzaldi, segretario della Commissione di vigilanza Rai, anche questa volta il deputato del Pd non esita a mettersi in prima linea in difesa del servizio pubblico. A poche ore dalla messa in onda della discussa intervista, Anzaldi aveva scritto su Facebook di vedere nell'invito all'attrice da parte della Venier un "sensazionalismo a caccia di ascolti facili nella domenica pomeriggio delle famiglie" che "rischia di far tornare ancora una volta la Rai indietro di anni". Una deriva "trash", secondo il deputato, decisa dalla nuova dirigenza "scelta da M5s e Lega". E all'indomani della trasmissione, non cambia idea: "Quello che succede in Rai - spiega - è incredibile. Soprattutto perché in fasce protette. Veniamo da una settimana di inferno, ci si aspettava magari di vedere un'intervista al capo della protezione civile. Di certo non pensi di far vedere ai tuoi figli una persona che racconta di avere conosciuto un uomo su Facebook e di averlo ricevuto a casa".

Non è solo il caso Argento, però, ad aizzare i commenti negativi della rete nei confronti del programma di Rai1. Pare infatti che i telespettatori non abbiano gradito neanche la parte del talk show con protagonisti il Mago Otelma, Solange, Vladimir Luxuria ed una cartomante pentita. Il pubblico sui social si scaglia contro la scelta di toccare temi delicati come esoterismo, magia e superstizione. Soprattutto quando la cartomante inizia a parlare di religione. In quel momento è la stessa Mara Venier ad intervenire chiedendole di mettere fine al racconto. Troppo tardi, però, perché la rete non perdona.



