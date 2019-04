Britney Spears ricoverata in una clinica per la salute mentale

Britney Spears è ricoverata in una clinica per la salute mentale per lo stress dovuto alla grave malattia che ha colpito il padre della popstar americana, operato due volte al colon e all'intestino. Lo scrive il sito Usa Tmz, secondo cui il ricovero da parte della 37enne Spears sarebbe volontario. Nel suo ultimo post su Instagram la cantante aveva scritto: "Abbiamo tutti bisogno di prenderci tempo per noi stessi". A gennaio l'artista aveva interrotto la serie di concerti in programma a Las Vegas per stare vicina al padre.

