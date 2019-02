Brit Awards 2019, da George Ezra a Jorja Smith: ecco tutti i vincitori

Sono George Ezra e Jorja Smith i migliori artisti britannici dell'anno. Nello O2 Arena di Londra si è svolta la cerimonia dei Brit Awards 2019, il più prestigioso premio della musica britannica. Per il secondo anno consecutivo, la serata è stata condotta da Jack Whitehall.

È stato un australiano, però, ad aprire la 39ma edizione. Hugh Jackman si è esibito, insieme a decine di ballerini, in The Greatest Showman, brano che dà il nome all'omonimo musical la cui colonna sonora ha infranto i record di vendite in Gran Bretagna, piazzandosi per settimane in cima alla lista degli album più venduti. Mentre Pink ha chiuso la serata con un medley dei suoi successi, compreso il nuovo singolo Walk Me Home: la statunitense ha ricevuto il premio alla carriera nel corso della serata.

Qui sotto tutti i vincitori dei Brit Awards 2019

British Album Of The Year

The 1975 – “A Brief Inquiry Into Online Relationships”

British Single Of The Year

Dua Lipa feat. Calvin Harris – “One Kiss”

British Male Solo Artist

George Ezra

British Artist Video Of The Year

Little Mix feat. Nicki Minaj – “Woman Like Me”

British Female Solo Artist

Jorja Smith

British Breakthrough Act

Tom Walker

British Group

The 1975

International Male Solo Artist

Drake

International Female Solo Artist

Ariana Grande

International Group

The Carters

Critic’s Choice Award

Sam Fender

Special Achievement Awards

Global Success Awards – Ed Sheeran

British Producer Of The Year – Calvin Harris

Outstanding Contribution To Music – Pink

