Bob Dylan chiede al pubblico di non fare le foto, poi inciampa e si infuria

Piccolo infortunio sul palco per Bob Dylan durante un concerto martedì sera a Vienna alla Konzerthaus. Secondo quanto riporta il sito britannico Nme, il cantautore americano durante 'Blowin' in the wind', infastidito dagli scatti fatti con i telefoni cellulari dagli spettatori ha chiesto al pubblico di non fare foto. Poi camminando all'indietro è inciampato in un monitor, riuscendo però a non cadere, aiutato anche dal suo bassista Tony Garnier, che lo ha sorretto. Tornato al microfono ha nuovamente rimproverato l'audience dicendo: "Potete fare foto o non farle, noi possiamo suonare o stare fermi in posa".

Successivamente mentre il gruppo continuava suonare in sottofondo, il menestrello di Duluth è rimasto fermo in modo plateale e il pubblico gli ha chiesto a gran voce di continuare lo show. Infine il cantautore si è seduto al piano per eseguire 'It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry'. Dopo il brano Dylan ha lasciato il palco mentre il suo gruppo di accompagnamento ha suonato una versione strumentale di 'Just Like Tom Thumb's Blues', canzone che normalmente chiude i concerti del tour.



