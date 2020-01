Berlinale, Jeremy Irons presidente giuria festival 2020

di vln

Milano, 9 gen. (LaPresse) - L'attore britannico Jeremy Irons sarà presidente della giuria internazionale al 70° Festival internazionale del cinema di Berlino. Lo ha annunciato la stessa Berlinale in una nota. "Con il suo stile distintivo Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato durante il mio viaggio nel cinema, rendendomi consapevole della complessità degli esseri umani. Il suo talento e le scelte che ha fatto sia come artista sia come cittadino mi fanno sentire orgoglioso di dargli il benvenuto come presidente della giuria per la 70a edizione della Berlinale ”, commenta il direttore artistico Carlo Chatrian.

