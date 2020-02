Berlinale, anche l'attore Luca Marinelli in giuria internazionale

di lrs

Milano, 4 feb. (LaPresse) - C'è anche l'attore italiano Luca Marinelli nella giuria internazionale della 70esima edizione della Berlinale, il Festival internazionale del cinema di Berlino che si svolge ogni anno a febbraio. Il 35enne romano, che ha vinto, tra gli altri premi in carriera, il David di Donatello come miglior attore non protagonista per 'Lo chiamavano Jeeg Robot', comporrà la giuria con Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Annemarie Jacir, Kenneth Lonergan e Kleber Mendonça Filho. Il presidente della giuria internazionale è Jeremy Irons.

