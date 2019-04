Barbara d'Urso: "Al Grande Fratello ne vedrete delle belle. GF17? Chissà"

Intervista alla conduttrice in vista della partenza della nuova edizione: "Con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi c'è una complicità forte e anche molto divertente"

Barbara d'Urso torna in prima serata al timone del Grande Fratello, in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5.



Come sarà questa 16° edizione?

"Non lo so neanche io. Sicuramente ci saranno allegria, serenità, divertimento, perché avete visto con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi c'è una complicità forte e anche molto divertente".

Parliamo del cast. Nella casa entreranno volti noti come Serena Rutelli, cosa dobbiamo aspettarci?

"Il cast è variegato e particolare, c'è Serena, c'è chi ha una situazione fuori come Kikò che è l'ex marito di Tina Cipollari. Lui ha detto 'guai a chi mi tocca Tina, è la madre dei miei tre figli', una cosa molto positiva, un messaggio da mandare a tutti i genitori che si fanno la guerra tra di loro. Vederemo poi cosa succederà con Ivana Icardi, se mai ci dovesse essere, anche al di fuori delle telecamere, un incontro con il fratello Mauro, visto che non riescono a parlarsi, lei sostiene per colpa di Wanda Nara. Insomma ci saranno cose belle e interessanti".

Dopo il GF16 ci sarà anche un GF17?

"Noi siamo arrivati al Grande Fratello 16, poi vediamo. Magari l'anno prossimo andrò a vivere, che so, in Marocco o in Argentina, chissà".

Con il Grande Fratello ha all'attivo ben quattro programmi tv. Ci sono nuovi progetti in cantiere?

"Probabilmente c'è una quinta sfida, ma non posso anticipare nulla. Posso dire però che non c'è quattro senza cinque".

