Baglioni annulla il concerto a Reggio Calabria per una laringo-faringite

Claudio Baglioni ha annullato il concerto in programma questa sera al Palasport di Reggio Calabria, nell'ambito del 'Tour Al Centro', per una laringo-faringite. "Dopo il grande successo della prima data di ieri sera, martedì 26 marzo, al Palasport di Reggio Calabria che l'ha visto esibirsi davanti a più di 7.000 persone registrando il tutto esaurito, Claudio Baglioni ha avvertito già ieri sera una laringo-faringite, confermata questa mattina dallo specialista che lo ha visitato, che gli rende impossibile salire questa sera nuovamente sul palco per il secondo appuntamento calabrese di 'Al Centro' - si legge nel comunicato diffuso sui canali social del cantautore romano -. La data prevista per oggi, mercoledì 27 marzo, al Palasport di Reggio Calabria è quindi annullata. Il calendario del tour, che proseguirà fino al 26 aprile, non permette, purtroppo, il recupero della data di questa sera. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per questa sera hanno la possibilità di assistere a un qualsiasi concerto di 'Al Centro', che si chiuderà il 26 aprile con l'ultima data prevista al Nelson Mandela Forum di Firenze". Nella nota vengono poi specificate le modalità per chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati.

Queste le prossime date di 'Al Centro', prodotto e organizzato da Friends & Partners: 29 e 30 marzo al Palazzo dello Sport di Roma; 2 aprile a Pala Rubini Alma Arena di Trieste; 5 aprile al Forest National di Bruxelles; 7 aprile all' Hallenstadion di Zurigo; 9 e 10 aprile a Rds Stadium di Genova; 12 e 13 aprile al Mediolanum Forum di Milano; 15 e 16 aprile al Pala Verde di Treviso; 18 aprile all'Adriatic Arena di Pesaro; 24 e 26 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.

