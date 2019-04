Avengers: Endgame da record nel primo weekend: con 1,2 miliardi è il miglior incasso di sempre

Un'altra impresa per i Vendicatori dei Marvel Studios

Era nell'aria e mancava soltanto la conferma. Avengers: Endgame, l'attesissimo film Marvel che chiude la "Fase Tre" dello Studio, ha sbaragliato ogni record nel primo weekend di programmazione. Con 1,2 miliardi di dollari di incasso in tutto il mondo, solo in questi primi giorni, il cinecomic conquista il miglior esordio di sempre al cinema, battendo il precedente primato di 640 milioni di dollari conquistato proprio dal precedente film sugli Avengers, Infinity War.

Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se gli incassi andranno avanti così e si imporrà come film più visto di sempre.



