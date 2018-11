Assassin's Creed, il rapper Rkomi: "Non seguite i consigli, seguite voi stessi"

Con il brano Non ho mai avuto la mia età, il rapper Rkomi si fa portavoce della Generazione Z, unendo le forze con il kolossal dei videogame, Assassin's Creed. Il rapper più amato dai 'Centennials' e il videogioco di successo mondiale si incontrano per dare vita a Forgia il tuo Destino, un progetto multi-entertainment rivoluzionario che rompe la visione distorta che gli adulti hanno dei ragazzi e lancia il loro grido di rivincita e auto-affermazione. Il mondo dell’entertainment digitale e quello della musica si fondono per esprimere la riscossa di una generazione troppo spesso e frettolosamente considerata svogliata, senza stimoli né ambizioni nella vita. Non a caso la riscossa arriva proprio da due universi – videogame e musica – che sfuggono alla comprensione degli adulti e non vengono da questi ritenuti portatori di insegnamenti sani, divulgatori di messaggi costruttivi e modelli a cui ispirarsi per compiere le proprie scelte di vita.