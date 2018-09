Un tweet di Asia Argento 'monta' il giallo: resta giudice di X Factor?

di Chiara Troiano

Asia Argento sì, Asia Argento no. Al di là della bufera sul caso molestie, delle accuse, delle interviste da una parte e dall'altra, al momento c'è una domanda che assilla fan e telespettatori: l'attrice potrebbe essere davvero reintegrata come giudice di 'X Factor'?

Da Sky, almeno inizialmente, erano stati netti: impossibile farla rimanere nello show dopo le accuse di abusi su Jimmy Bennett. Però, trasmesse le prime puntate (registrate) del talent, i social hanno iniziato a chiedere a gran voce la sua permanenza e, da parte loro, Sky e Freemantle preferiscono temporeggiare per annunciare il nome del nuovo giudice, dato in arrivo già la settimana scorsa. Ora, a ridare speranza ai fan, è un tweet misterioso della Argento. In risposta a un utente che dice di aver sognato la dark Asia ancora dietro il bancone, risponde: "Che strano, ho fatto anche io lo stesso sogno. 'I sogni son desideri'".

Che strano, ho fatto anche io lo stesso sogno. “I sogni son desideri” — Asia Argento (@AsiaArgento) September 24, 2018

Intanto, però, la bufera continua a imperversare, pure a livello internazionale, sul caso Jimmy Bennett. Dopo l'intervista dell'attore rilasciata a 'Non è l'Arena', i media di tutto il mondo accusano Massimo Giletti di averlo "ridicolizzato", provocando le risate del pubblico con i commenti puntuti alle sue dichiarazioni. Per il presentatore di La7 è infatti difficile da immaginare una violenza sessuale nei confronti di un uomo, soprattutto se si parla di un rapporto "completo". Una sorta di sessismo al contrario, per come la vedono giornali e siti stranieri, su cui rimbalzano foto e video dell'ospitata.

Per il momento, nessun commento da parte di Asia (invitata a sua volta dal programma, a cui però non ha ancora risposto), che però dovrebbe pronunciarsi a breve. DailyMailTv ha infatti pubblicato un primo stralcio dell'intervista all'attrice nella quale parla della morte di Bourdain, in lacrime, raccontando di come le abbia lasciato un "vuoto che non può essere colmato da niente". Nel secondo passaggio, non reso pubblico, dovrebbe proprio parlare della famosa giornata trascorsa con Bennett.

Intanto, a prendere posizione è il padre, Dario Argento, intervenendo a 'Un giorno da pecora': "Penso Weinstein si stia vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità. Aveva questa notizia e, pagandolo, l'ha lanciato contro Asia". Si resta in attesa delle prime parole dell'attrice, che potrebbero (forse) mettere il punto alla spinosa vicenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata