Ancona, Sfera Ebbasta: Profondamente addolorato, cancello miei impegni

di ect/lcr

Milano, 8 dic. (LaPresse) - "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapper Sfera Ebbasta in merito alla tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati", scrive il musicista.

