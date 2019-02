Anche Ariadna Romero sbarca sull'Isola dei Famosi

Nuovo appuntamento con 'L'Isola dei Famosi', il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata di mercoledì, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Alba Parietti e Alda D'Eusanio con le irriverenti incursioni della Gialappa's Band. In collegamento dall'Honduras ci sarà Alvin. Dopo l'arrivo di Soleil Sorgé, che ha scatenato un vero e proprio tsunami in Honduras, sbarcherà sull'isola la modella e showgirl cubana Ariadna Romero.

Il flirt tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi, si legge in un comunicato di Mediaset, pare non sia destinato a rimanere l'unico: sarebbe nata un'altra 'simpatia' tra i naufraghi. Al fiorire dei buoni sentimenti si accompagnano anche immancabili tensioni. In particolare, la convivenza forzata tra Stefano Bettarini, Marco Maddaloni e Kaspar Capparoni. Proprio Capparoni è inoltre in nomination con Yuri e Sarah. E ci sarà una doppia eliminazione. Inoltre, a sorpresa un meccanismo metterà i concorrenti l'uno contro l'altro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata