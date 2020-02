Amadeus: Nessun problema tra Tiziano e Fiorello, caso mai nato

di mad/ntl

Sanremo (Imperia), 7 feb. (LaPresse) - "Condivido con Rosario il pianerottolo, con Tiziano ci vediamo e ci incrociamo tante volte al giorno. Vi posso assicurare che non c'è nessun problema, era solo una battuta fatta all'una di notte, poi il mondo dell'hashtag ha fatto il resto". Così Amadeus in conferenza stampa sulle polemiche nate dopo che Tiziano Ferro ha detto "hashtag #Fiorellostattezitto". "Quella battuta infelice di Tiziano ha fatto sì che qualcuno potesse prendere una battuta come una cosa vera, ma davvero hanno un ottimo rapporto", ha aggiunto il direttore artistico. "Fiorello è in perfetta forma, ieri mi è mancato, Tiziano sta benissimo, c'è un clima meraviglioso. Tiziano ha capito che la battuta poteva essere fraintesa e si è scusato, ma la cosa è durata Natale e Santo Stefano: il problema non è che sia finito, non è mai iniziato", ha concluso Amadeus.

