Alessandra Amoroso, dieci anni di musica: "Oggi sono matura e felice"

Per questo importante anniversario la cantante non è caduta nel cliché del best of ma ha deciso di 'premiare' se stessa e chi la segue con un album composto da 14 inediti

di Chiara Troiano

Sembra impossibile, ma sono trascorsi dieci anni da quando una timida ragazza salentina saliva sul palco di Amici e iniziava la sua carriera. Era Alessandra Amoroso, ancora ragazzina, con una voce potente che quasi la sovrastava. Di tempo, ormai, ne è passato un bel po' e di certo oggi 'Ale' non ha più problemi a controllare quel timbro così particolare e inconfondibile. In più, è diventata una donna, bella e sicura della sua femminilità.

Quali motivi migliori per festeggiare con i suoi fan, la 'big family', come li chiama lei? Per l'occasione, la Amoroso non è caduta nel cliché del best of ma ha deciso di 'premiare' se stessa e chi la segue con un album composto da 14 inediti. Titolo: '10', appunto, ma si legge anche 'io'. "Questo disco - racconta Alessandra - segna la mia rinascita. Ora ho maggiore consapevolezza nel lavoro e sono cresciuta, nella vita e nella musica. Ho provato a dire qualcosa di più nei testi, arrivando ad una profondità e maturità maggiore". Tanto che, fra i quattordici brani, ce n'è uno a sua firma, Ogni santissimo giorno: "Volevo arrivare al cuore usando parole semplici, come me".

Questa presa di coscienza l'ha portata a scegliere canzoni con testi più intensi, spingendosi a parlare di omosessualità e migranti, temi di attualità che la colpiscono e coinvolgono. "Per vivere la vita ci vanno forza e coraggio. Con i miei pezzi vorrei spingere la gente ad averli. Mi rendo conto di quanto siano indispensabili per accettare la diversità e l'amore che dovrebbe unire il mondo, ma non è più scontato. È più facile regni l'odio ovunque, adesso".

La Amoroso ha un pensiero chiaro sull'immigrazione: "Siamo tutti sotto lo stesso cielo, bisognerebbe avere più rispetto fra di noi, indipendentemente da colore, sesso e religione. Attraverso la musica voglio mostrare l'uguaglianza, esorto ad amarsi e a trovare un modo per ricominciare tutti insieme. Siamo persone, siamo umani". Al fianco di Alessandra in questa nuova avventura c'è il compagno Stefano Settepani, produttore del progetto: "È stato fondamentale averlo accanto, mi ha insegnato a lasciarmi andare e a credere di più in me stessa. Abbiamo scoperto cose che non conoscevamo l'uno dell'altra. È stato stimolante, spero di poterlo rifare".

E la Amoroso, visto quanto è felice, non nega di aver iniziato a fare un pensierino sulla possibilità di allargare la famiglia: "Voglio dei figli, assolutamente sì. Se mi fanno lavorare un po' meno...". Nei prossimi mesi sarà difficile, però, lavorare meno. Adesso l'uscita dell'album, poi, dal 5 marzo, un tour 'porta a porta' con cui Alessandra toccherà ogni regione italiana, isole comprese. Venti concerti per venti regioni: sarà lo spettacolo ad adattarsi alle location a disposizione nei vari luoghi in cui arriverà, grazie al desiderio della salentina di arrivare davvero ad ognuno dei suoi fan. E poi? E poi, la tournée inizierà dopo il Festival di Sanremo, lasciando così il dubbio di una eventuale partecipazione. Al momento, bocche cucite, ma di certo un passaggio di Alessandra nella cittadina ligure non è da escludere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata