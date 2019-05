Alberto trionfa ad 'Amici': "Avvicino i giovani alla lirica"

di Chiara Troiano

Alla fine ad 'Amici' è successo quello che non ti aspetti, o meglio quello che non ci si sarebbe aspettati sulla carta prima dell'inizio del talent show. Nel programma tv seguito da migliaia di giovanissimi, a trionfare è il canto lirico con la voce potente di Alberto Urso. In epoca di rapper e trapper, impressiona il fatto che il 21enne di Messina, con una laurea magistrale in canto lirico al conservatorio di Matera, sia riuscito ad appassionare i ragazzi, giorno dopo giorno, ad una musica considerata a loro poco affine. "E' un'emozione grandissima - commenta a caldo Alberto, pochi minuti dopo avere sollevato la coppa - dedico la vittoria a mia nonna, da lassù sarà contentissima, e alla mia famiglia che ha fatto tantissimi sacrifici". Del tenore, oltre alla voce, trionfano l'educazione, la gentilezza, la timidezza e l'inguenuità. Quale percorso intraprenderà uscito da 'Amici', il 21enne ancora non lo sa. Continuerà a studiare, dice, "perchè è importante", però di una cosa è certo: "La musica, se fatta bene, è bella qualunque genere tu faccia. L'importante è farlo con passione. Io in qualche modo sono un esempio e sono felice di avere riavvicinato la lirica ai giovani". Senza tralasciare gli altri mondi musicali: Pink Floyd, Queen, Cremonini e Jovanotti sono fra i suoi ascolti. E la modernità la trasmette anche attraverso i tatuaggi per i quali "non devono più esserci dei pregiudizi nel 2019, ormai i cantanti lirici li hanno". La nuova sicurezza gli viene proprio dall'esperienza nel talent: "Fuori di qua a livello psicologico sarò una roccia, non mi ferma più nessuno".

Alberto arriva alla vittoria (150mila euro, per la cronaca) battendo prima i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo, poi la cantante Giordana Angi. Per gli sconfitti, però, non mancano le soddisfazioni. Il cubano conquista il premio di categoria della danza (50mila euro) e un'audizione con la compagnia nazionale di Madrid e la cantautrice 25enne il trofeo della critica (50mila euro). Ad Alberto va il riconoscimento Tim da 20mila euro, mentre a Vincenzo una borsa di studio per un anno a New York. Per Giordana, voce ruvida e interpretazioni intense, oltre a testi scritti (bene) di suo pugno, il secondo posto è comunque una rivincita, al quinto tentativo di ingresso nella scuola di 'Amici'. E di lei sentiremo sicuramente parlare. "Due o tre anni fa ero più problematica, irrisolta. Forse per questo non sono riuscita ad entrare. In questi anni ho lavorato, ho fatto l'animatrice durante le stagioni per avere poi il tempo di scrivere quando tornavo. Ho composto testi per altri, ma non è sicuro. Non è detto che qualcuno voglia cantare le tue canzoni. Dovevo cercare una strada mia, spero questo programma sia la chiave giusta".

Finito il 18esimo anno accademico della scuola, per Maria De Filippi è il momento di tracciare un bilancio. Dalla felicità per l'arrivo di Raffaella Carrà come ospite ("straordinaria, con una professionalità e una serietà enormi. E' lei ad insegnare a me. Mi rispetta, però mi chiarisce sempre dove sta lei e dove sto io. E' giusto e legittimo") fino alla fortunata scelta dei ragazzi in gara, perchè "cantanti e ballerini bravi non nascono sotto i funghi". Ma di una cosa Maria è certa: il motivo per cui da 'Amici' nascono carriere di successo è la centralità dei ragazzi. "In tutti gli altri talent è fondamentale la giuria, mentre da noi è solo di passaggio. Negli altri show conviene fare i giurati, non i concorrenti". La fine del programma, per la De Filippi, è anche l'occasione di chiarire l'affaire Mara Venier e la decisione di avere come giudici in finale, oltre a Loredana Bertè, quattro donne Mediaset: Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker. Maria era stata invitata a 'Domenica In', poi il mistero dell'offerta ritirata. "Mara aveva un contratto con la Rai, erano previste 2 ospitate: una a 'Tu si que vales' e una o a 'C'è posta per te' o ad 'Amici'. Quindi è venuta e ha fatto quanto previsto dal contratto. In quell'occasione mi ha invitato a 'Domenica In', poi l'offerta è stata ritirata. E allora ho pensato: facciamo così, siccome in Mediaset ci sono conduttrici molto valide non c'è alcun motivo di non invitarle tutte. Forse in Mediaset dobbiamo iniziare a fare un po' di gioco di squadra. Loro quattro sono venute con lo spirito giusto. Il gioco di squadra da noi deve essere più spinto". Intanto, la sua squadra Maria De Filippi continua a tenerla compatta, anno dopo anno. Della prossima edizione di 'Amici' ancora non vuole parlare, ma il dato di fatto è che i casting sono già partiti. Appuntamento alla nuova stagione.

