Al via Festival di Cannes con Tarantino, Jarmusch, Bellocchio

di Laura Carcano

'Fischio di inizio' con grandi nomi per il Festival di Cannes in programma da martedì 14 al 25 maggio e in grado di generare quest'anno molte aspettative. Ad assegnare la Palma d'Oro 2019 sarà una giuria presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore messicano Alejandro González Inarritu. Lo stesso che a Cannes nel 2017 aveva fatto discutere con la sua installazione sul muro tra Messico e Stati Uniti. Nella giuria internazionale ci sarà la regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher, che sulla Croisette vinse nel 2018 il premio per la miglior sceneggiatura per 'Lazzaro felice'. Nel team che giudicherà i film anche i registi e sceneggiatori francesi Enki Bilal e Robin Campillo, l'attrice statunitense Elle Fanning, il produttore greco Yorgos Lanthimos, l'attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N'Diaye, il regista polacco Pawel Pawlikowski e la regista statunitense Kelly Reichardt.

L'attesa maggiore per questa edizione del festival sulla Costa azzurra è per 'Once upon a time in Hollywood' ('C'era una volta a Hollywood') di Quentin Tarantino, impreziosito da Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie nel cast. Ma i fari sono puntati anche su e 'Dolor y Gloria', di Pedro Almodovar con Banderas. Fuori concorso spiccano il lavoro su Diego Armando Maradona di Asif Kapadia, già premio Oscar nel 2015 per il miglior documentario sulla cantante Amy Winehouse, e Rocketman, pellicola incentrata sulla pop star Elton John. Ma fino all'ultimo non si saprà se il divo della musica inglese riuscirà ad arrivare, anche se pare probabile.

A contendersi la Palma d'oro quest'anno a Cannes solo un film italiano: 'Il traditore' di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino nelle vesti del pentito di mafia Tommaso Buscetta.

Parterre de roi con star pesi massimi alla 72ma edizione al via: si inizia con 'I morti non muoiono mai' di Jim Jarmusch. Bill Murray, Tilda Swinton, Cloe Sevigny e Selena Gomez saliranno per primi sulla Montée des marches. Fino al 25 maggio sfileranno sul tappeto rosso anche Antonio Banderas e Penelope Cruz, protagonisti di 'Dolor Y Gloria'. Il 21 maggio al Palais du Festival riflettori su Brad Pitt e Leonardo DiCaprio con Margot Robbie per l'attesa première del film di Tarantino.

Molte star francesi nel film fuori concorso 'La Belle Epoque' di Nicolas Bedos: attesi Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant. Grande attesa il 19 maggio per Alain Delon che riceverà la Palma d'oro alla carriera. Una decisione difesa dal Festival, nonostante le critiche espresse dall'organizzazione Women and Hollywood e le contestazioni delle femministe per le opinioni dell'attore francese sulle donne. A Cannes ci saranno anche Jean Louis Trintignant, 88 anni, e Anouk Aimee, 87, che Claude Lelouch ha voluto insieme in 'Les Plus Belles Annes d'une vie'. E poi un altro veterano del cinema: Sylvester Stallone che arriverà al festival per promuovere 'Rambo V - Last Blood'.

