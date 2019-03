Achille Lauro e l'annuncio del nuovo album: "Sarà una musica diversa"

di Chiara Troiano

La data è ufficiale: il nuovo album di Achille Lauro uscirà il 12 aprile. A comunicarlo è lui stesso sul suo canale Telegram. Postando la foto di una stella tipo Hollywood walk of fame con all'interno la scritta 12.04.1969, manda questo messaggio ai suoi follower: "Ciao ragazzi, vi avevo detto che mi sarei fatto risentire. Ho dovuto aspettare un po' ma finalmente posso scrivervi. Il 12 aprile uscirà il mio nuovo album. Tutti sanno che è difficile inquadrarci in uno stile o etichettarci in un genere musicale. Benchè tutti vogliano farlo, abbiamo deciso di non accontentarli neanche questa volta. La nuova musica sarà diversa. Sto cambiando ancora". E aggiunge: "Non ho mai fatto nulla del genere e ho pensato fosse arrivato il momento di condividerla con voi. Riflessioni intime, nascoste. Sto rinascendo ancora. Tornerò presto qui per farvi sentire qualcosa. Ditelo a tutti. A presto. Lauro".

Del nuovo album, a questo punto, si sa la data di uscita e che conterrà il brano Rolls Royce, presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Il resto è ancora avvolto dal mistero. Ad accompagnare l'annuncio, anche un video su YouTube nel quale scorrono le immagini di avvenimenti importanti del 1969: i Beatles che suonano sul tetto della Apple, l'arresto di Jim Morrison sul palco del Dinner Key Auditorium di Miami, il matrimonio di Yoko Ono e John Lennon, la missione spaziale Apollo 11, Woodstock, l'uscita di 'Satyricon' e di 'Easy Riber' e il millesimo gol in carriera di Pelè.

Intanto, dopo l'uscita del nuovo disco, Achille Lauro partirà in un tour che prenderà il via il 10 maggio alla Casa della musica di Napoli per attraversare tutta Italia: l'11 maggio a Roma, il 18 a Venaria Reale (Torino), il 19 a Milano, il 23 a Firenze, il 24 a Bologna, il 7 giugno a Barzio (Lecco) e l'8 a Treviso.



