A giugno arriva 'Originals': Prince canta le canzoni scritte per altri artisti

di Niccolò Borella

A poco più di tre anni dalla morte di Prince, arriva l'annuncio del secondo album del genio di Minneapolis dopo 'Piano & a Microphone 1983', la raccolta di brani per pianoforte e voci estratti dal suo sterminato archivio. Il 7 giugno infatti arriverà, solo sulla piattaforma on line Tidal di Jay-Z, 'Originals'. Il disco conterrà 15 canzoni scritte per altri artisti, in versioni mai ascoltate finora, ad eccezione di 'Nothing compares 2 U', resa celebre da Sinead O'Connor ma già pubblicata in passato anche dal suo autore. Il lavoro sarà poi pubblicato il 21 giugno anche in formato fisico e sarà disponibile sugli altri servizi di streaming. L'operazione è stata supervisionata e approvata dalla famiglia del musicista e curata dal manager e produttore Troy Carter e da Jay- Z.

In 'Originals' si potranno ascoltare i pezzi come erano stato concepiti dal suo autore e poi regalati ad altri musicisti. Tra i brani selezionati, 'Manic Mondays', un pop rock alla Byrds anni '60 portato al successo dal gruppo femminile californiano The Bangles, 'The Glamorous Life' e 'Noon Rendezvous', donate generosamente a una delle sue 'pupille', Sheila E. Un'altra 'protetta' e sua ex fidanzata, proprio come Sheila E., Apollonia, fu beneficiaria di 'Sex Shooter', un'altra canzone che potremo ascoltare nella versione di Prince. La track list comprende un altro brano interpretato da una delle sue compagne nella vita e nella musica, 'Baby, You're a Trip', pubblicato originariamente da Jill Jones.

L'eredità musicale dell'artista scomparso il 21 aprile 2016 sembra quindi non avere fine. D'altra parte è noto che i cassetti della sua residenza studio di Paisley Park a Minneapolis sono pieni di materiale inedito. L'auspicio dei fan è che vengano alla luce solo pezzi che Prince avrebbe ritenuto degni di essere pubblicati. Intanto, oltre ad 'Originals', è in arrivo anche 'The Beautiful Ones', l'autobiografia che il cantante aveva cominciato a scrivere e che verrà pubblicata a ottobre, con il capitolo finale sulla vita di Prince scritto Dan Piepenbring, l'autore del New Yorker che lui stesso aveva scelto per affiancarlo nella stesura del libro.



