'X Factor' su Sky per 4 anni. E' caccia ai quattro giudici: arriva Salmo?

di Chiara Troiano

Di dubbi ce n'erano pochi, anzi pochissimi. Ma finalmente arriva la conferma ufficiale: Sky mette in tasca la sicurezza di potere trasmettere le prossime quattro edizioni di 'X Factor' e due di 'Italia's got talent'. Il colosso dell'intrattenimento ha infatti firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e Syco Entertainment e trattiene saldamente fra le mani i due format di punta di Sky Uno e Tv8.

Così, mentre l'attuale edizione di 'Italia's got talent' si avvia verso la conclusione, con la finale il 22 marzo, ferve l'attesa per conoscere i nuovi giudici di 'X Factor', che prenderà il via invece a settembre. In questo caso, le certezze al momento riguardano solo le dipartite dall'ormai celebre tavolo perché - ribadito in diverse occasioni da tutti e tre - è scontato l'addio di Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Rimane in forse solo Lodo Guenzi, la cui conferma pare però molto difficile. E allora? Una bella grana per Sky e Freemantle che dovranno sostanzialmente rinnovare tutto il parco giudici. Come scegliere? La formula potrebbe essere: un esponente rap/trap, un veterano della musica alternativa, un cosiddetto 'indie' e un addetto ai lavori. Sì, ma chi? In quota rap, Guè Pequeno è già stato artigliato da The Voice e Sfera Ebbasta (che proprio nel format di Rai2 doveva comparire) non sembra una scelta praticabile. Salmo potrebbe farlo e lui stesso ha recentemente ammesso di avere ricevuto la proposta. Fra i nomi in pole position anche Tommaso Paradiso, Emma Marrone e Achille Lauro.

E' comunque ancora troppo presto per azzardare scommesse, visto che di solito l'annuncio dei giudici arriva verso fine maggio. Intanto, Sky porta a casa la garanzia di non avere rivali nella trasmissione del format che più di tutti porta lustro al colosso. Sperando, almeno quest'anno, di non rimanere nuovamente coinvolti in 'affaire' complicati come quello della scorsa edizione, travolta dallo scandalo Asia Argento. Anzi, a ben pensarci chissà che non sia proprio l'attrice a rientrare nel totogiudici, in una sorta di riscatto rispetto all'esclusione dall'ultima edizione.



