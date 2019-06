"The voice of Italy", martedì la finale in diretta

Dominique Chillé Diouf in arte Diablo, Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri sono i 4 talenti che si giocheranno il titolo di “The voice of Italy” 2019. Il vincitore si esibirà ai Music Awards il 5 giugno a Verona in onda in diretta su Rai1

Dominique Chillé Diouf in arte Diablo - 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato - per il Team Morgan,Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba - 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS) vive a Milano, fundraiser - per ilTeam Elettra, Brenda Carolina Lawrence - 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa - per il Team Gué, Carmen Pierri - 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa - per il Team Gigi, sono le 4 Vociprotagoniste della finale di “The Voice of Italy”, il talent condotto da Simona Ventura, in onda martedì 4 giugno alle21.05 in diretta su Rai2.

Per il vincitore subito in calendario un appuntamento musicale unico, con la partecipazione ai Music Award in programma il 5 giugno all'Arena di Verona in onda in diretta su Rai1

Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno hanno accompagnato i ragazzi in questo lungo percorso, iniziato con 56 concorrenti suddivisi nei quattro team. Attraversando le 3 fasi “Blind Audition”, “Battle” e “Knock Out”, hanno individuato il potenziale che ha portato alla non semplice scelta dei 4 finalisti.

Dominique Chillé Diouf in arte Diablo, Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri si esibiranno dal vivo accompagnati da un corpo di ballo e da una band che, in occasione della finale, passa da 8 a 13 elementi.

Un appuntamento che si preannuncia una vera e propria celebrazione della musica, arricchito dalle performance degli ospiti che si alterneranno con i finalisti sul palco dello Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano: Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk, Shaggy.

Il meccanismo della finale vedrà i talenti sfidarsi tra loro, al termine di ogni esibizione i 4 finalisti verranno votati in diretta dal pubblico tramite Televoto (894.424 da fisso, 475.475.0da mobile) che potrà esprimersi anche via web utilizzando la piattaforma social Instagram. Saranno infatti proprio gli spettatori a casa a determinare il vincitore assoluto di “The Voice of Italy 2019, che si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata