"Springsteen on Broadway" diventa un album e approda su Netflix

di Chiara Troiano

Un lungo racconto, la vita e il lavoro del Boss snocciolati in uno spettacolo live che ha incantato New York. Bruce Sringsteen, dopo aver messo in scena il suo show ben 236 volte dal 12 ottobre 2017 (con preview dal 3 ottobre) al Jujamcyn's Walter Kerr Theathre di Broadway ha deciso che era anche il caso di immortalare questi speciali incontri con i fan. La formula racconto/canzone, in uno spettacolo che è più uno storytelling che un concerto vero e proprio, ha funzionato talmente bene da volerla trasformare in un album: 'Springsteen on Broadway', in uscita il 14 dicembre in 4 lp, 2 cd e in versione digitale. Dal disco è tratto il singolo 'Land of hope and dreams'.

'Springsteen on Broadway' è stata una serie di magiche serate a teatro, basate sull'autobiografia di Springsteen 'Born To Run'. Protagonisti solo lui, la sua chitarra, il suo pianoforte e le sue storie. Proprio questi racconti compaiono anche nell'album come introduzione a ogni traccia. L'audio è stato mixato dal leggendario e masterizzato da Bob Ludwig. Lo show ha registrato il sold-out in ogni data, tanto che doveva durare otto settimane ma è stato prolungato per tre volte: un successo enorme sia di pubblico che di critica, grazie alla versione intima, appassionata e personale di The Boss. Sul palco con lui, in alcuni momenti, anche la moglie Patti Scialfa, a cui Bruce dedica l'album ringraziandola per "la sua voce e per trenta anni di amore e ispirazione".

Per chi non avesse potuto vedere lo spettacolo a Broadway e non si accontentasse del solo audio, il 16 dicembre su Netflix andrà in onda la performance del vincitore del premio Tony, di un Oscar e di ben 20 Grammy. Fra l'uscita dell'album e dello show sulla piattaforma, il 15 dicembre l'ultima data (questa volta davvero) del coinvolgente spettacolo dal vivo.

