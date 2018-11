"Siete pronti? Sta per arrivare la mia nuova canzone". Vasco Rossi presenta il brano 'La verità'

In radio da venerdì 16 novembre la canzone del Blasco nazionale. L'annuncio in uno dei suoi celebri 'clippini' su Facebook

di Chiara Troiano

"Siete pronti? Sta per arrivare la nuova canzone. Non vedo l'ora di farvela sentire". Con queste poche parole in uno dei suoi celebri 'clippini' su Facebook, Vasco Rossi ha annunciato l'attesissima data di uscita del primo singolo del suo prossimo album: venerdì 16 novembre. Non solo, finalmente se ne conosce anche il titolo: 'La verità'.

Per settimane sul web si erano susseguite ipotesi, fake news, papabili titoli. In pole position c'era 'Tempi moderni', a causa di alcuni indizi lasciati ad hoc dal Blasco nazionale sui social. Ma si sa, a lui piace stupire i suoi fan, ed ecco che il nome del singolo è arrivato a sorpresa. Si potrà ascoltarlo in radio da venerdì, mentre per averlo in vinile bisognerà attendere il 23 novembre. Si tratta di tre minuti e mezzo di metafore esagerate, realtà forzata, mai così calzanti al clima di totale confusione di questi tempi.

Grande osservatore della società e dei suoi cambiamenti, lo sguardo di Vasco è disincantato e fortemente ironico, ma allo stesso tempo feroce. 'La verità' è scritta con Roberto Casini, batterista della Steve Rogers band e musicista dalla spiccata vena ironica, già complice di brani come 'Va bene Va bene', 'Gabri', 'Senorita' e 'Eh già'. Gli arrangiamenti sono di Celso Valli, che collabora da decenni alla produzione in studio di grandi successi di Vasco. La canzone sarà accompagnata da un 'irid video' diretto da Pepsy Romanoff, che ha puntato tutto sull'occhio di Vasco: un primo piano della sua iride in movimento seguirà le note del brano.

Intanto, con 180.000 biglietti bruciati in sole 2 ore di vendita generale per i live dell'1, 2, 6, e 7 giugno a San Siro, sono state aggiunte altre 2 date, l'11 e il 12 giugno, che portano così a 6 il numero totale di concerti per Vasco nel 2019.

