"Quanto dura un'ora", il nuovo singolo di Malika Ayane in radio dal 7 dicembre

Il ritorno della cantautrice sulla scena musicale dopo due anni di lavoro alla produzione del disco insieme ad Axel Reinemer e Stefan Leisering al Jazzanova Recording Studio di Berlino, è stato anticipato dai singoli Stracciabudella e Sogni tra i capelli tratti dall’album con il quale festeggia i 10 anni di carriera, "Domino" uscito il 21 settembre su etichetta Sugar.

"Il tempo interessa solo le piccole creature finite come noi umani: questa riflessione è emersa spontaneamente durante una chiacchierata, in un giorno qualunque. Effettivamente misurare il tempo e la durata diventa relativo se ci si lascia abbracciare dall’arco temporale dell’infinito", racconta Malika sulle origini del brano, dove questo pensiero è evocato nei versi ‘Se davvero il tempo tocca solo chi ha fretta allora chiedi all’infinito quanto poco gli importa. Quanto dura un’ora?’.

Il terzo singolo, tratto dal quinto progetto discografico dell'artista elaborato e scritto tra Milano, Londra e Parigi, accompagna il tour iniziato il 6 novembre a Genova. Così come l’album “Domino”, è nato come un proseguo di “Naif”, anche l’originale Domino Tour, prodotto da Massimo Levantini per 1 Day, ripercorre un esperimento già iniziato nel Naif Tour e nel Naif Club Tour, con performance nei teatri e nei club: Malika Ayane presenta gli stessi brani in modi completamente diversi, mescolando elementi di arrangiamento e andando verso strade apparentemente diversissime eppure fatte della stessa anima.

DOMINO TOUR 2018

7 dicembre RAVENNA TEATRO DANTE ALIGHIERI

8 dicembre CESENA VIDIA ROCK CLUB

10 dicembre ANCONA TEATRO DELLE MUSE

11 dicembre SENIGALLIA MAMAMIA

13 dicembre ASSISI TEATRO LYRICK. ǁ 14 dicembre PERUGIA URBAN CLUB

15 dicembre BOLOGNA ESTRAGON. ǁ 17 dicembre BOLOGNA TEATRO EUROPAUDITORIUM

DOMINO TOUR 2019

16 gennaio BARI TEATRO TEAM. ǁ 18 gennaio MODUGNO (BA) NEW DEMODE' CLUB. ǁ 20 gennaio LECCE TEATRO POLITEAMA GRECO. ǁ 23 gennaio CATANIA TEATRO METROPOLITAN. ǁ 24 gennaio PALERMO TEATRO GOLDEN. ǁ 1 febbraio VARESE TEATRO OPENJOBMETIS. ǁ 2 febbraio TRENTO SANBAPOLIS. ǁ 3 febbraio TRENTO AUDITORIUM SANTA CHIARA. ǁ 4 febbraio UDINE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE. ǁ 8 febbraio BRESCIA LATTEPIÙ. ǁ 9 febbraio BRESCIA DIS-PLAYǁ. 14 febbraio PADOVA GRAN TEATRO GEOX. ǁ 15 febbraio RONCADE (TV) NEW AGE CLUB. ǁ 16 febbraio REGGIO EMILIA TEATRO ROMOLO VALLI. ǁ 17 febbraio TANETO DI GATTATICO (RE) - CIRCOLO ARCI FUORI ORARIO. ǁ 23 febbraio CHIASSO -TEATRO DI CHIASSO.

Su TicketOne e nelle prevendite abituali, sono disponibili i biglietti del nuovo originale tour che proseguirà fino a febbraio 2019. In alcune città sarà possibile acquistare, oltre ai biglietti per i singoli spettacoli, anche pacchetti speciali teatro + club. Media partner ufficiale del tour RTL 102.5.

