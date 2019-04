'Pavarotti: Genius Is Forever', ecco il trailer ufficiale del documentario di Ron Howard

E' stato rilasciato il trailer ufficiale del documentario del regista americano Ron Howard su Luciano Pavarotti, dopo la diffusione di un breve teaser da parte della Cbs in occasione dei Grammy Awards 2019 del 10 febbraio scorso. 'Pavarotti: Genius Is Forever' uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 7 giugno. Nell'anteprima di 2 minuti e mezzo si vedono foto d'archivio di famiglia, interviste e concerti del tenore modenese, morto a 71 anni nel settembre 2007 per un tumore al pancreas. Nel trailer scorrono anche le testimonianze dei suoi compagni nei 'Tre Tenori, José Carreras e Placido Domingo, e di Bono degli U2: la rock band irlandese infatti collaborò con Pavarotti e partecipò ai concerti benefici organizzati da Pavarotti a Modena, a cui presero parte anche altri nomi del pop mondiale come Elton John George Michael, Sting, Eric Clapton e Eros Ramazzotti, solo per citarne alcuni. Il documentario del regista Premio Oscar racconterà il tenore italiano dall'adolescenza fino all'ascesa come star internazionale che travalicò i confini della lirica, come riporta il sito del magazine statunitense Variety. Per l'occasione Howard ha riunito il team di produttori formato da Nigel Sinclair, Brian Grazer a Michael Rosenberg con cui aveva lavorato a un altro documentario musicale, 'The Beatles: Eight Days A Week', il progetto dedicato alla leggendaria band di Liverpool.

