'F' cresce ancora: segna +11,4% nelle vendite

F, il settimanale di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei, ancora una volta è leader di mercato, confermando la sua posizione di femminile di fascia alta più amato e più venduto in edicola. Secondo i dati ADS di marzo 2019 le copie vendute vedono al 1° posto F con 109.000 copie, seguito da ELLE con 79.753 copie, GRAZIA con 73.461 e VANITY FAIR con 49.625. Nel primo trimestre del 2019 F segna un +7% rispetto allo stesso periodo del 2018 e nel mese di marzo 2019 con 109.000 copie fa segnare un + 11.4% rispetto alle 97.625 copie vendute a marzo 2018.

"F è un settimanale che le lettrici continuano a “scegliere” in edicola, perché lo percepiscono come un punto di riferimento: interamente dedicato al pubblico femminile, offre un mix equilibrato di articoli che coprono gli argomenti che interessano e supportano la donna di oggi - spiega la direttrice - Dalle storie dove l'empatia e la sincerità delle intervistate è evidente, ai pezzi di intrattenimento per divertirsi ed essere sempre aggiornate sui personaggi, i libri, le mostre, a quelli più di “servizio” dove trovare la chiave giusta per affrontare i problemi legati alla coppia e alla gestione dei figli, alle battaglie che devono ancora affrontare le donne, F è un'amica fedele che ti accompagna durante la settimana e che non ti fa sentire mai sola. E il filo diretto con le lettrici è rafforzato e dimostrato dalle centinaia di lettere che arrivano al direttore e alle rubriche di posta. La forza di F è soprattutto questa: avere come riferimento la lettrice prima di ogni altra cosa".

Il successo di F in edicola è sicuramente dovuto alla ricchezza dei suoi contenuti editoriali che ben è sintetizzata nel claim “F lo leggi, gli altri li sfogli” ma anche al costante investimento in comunicazione da parte dell’editore. Infatti, fin dal suo lancio, F ha avuto un investimento in comunicazione, sia su stampa che in tv, constante negli anni e importante come dimensioni: oltre 800 grp’s donne nei primi 4 mesi 2019.

