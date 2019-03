'Amici', Ricky Martin direttore artistico della nuova edizione serale

di Laura Carcano

L'arrivo di Ricky Martin come direttore artistico di una delle due squadre in gara di Amici è fra le novità annunciate da Maria De Filippi per la nuova edizione del serale del programma, al via sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5. "Siete molto fortunati quest'anno", il commento della De Filippi, parlando della new entry.

Il cantante, re del latin-pop, con oltre 70 milioni di dischi venduti, è vincitore di diversi Grammy Awards. E ha collaborato con le più grandi pop star mondiali. Ogni suo video supera il miliardo di visualizzazioni. E sui social, il performer e grande artista nella danza e nel canto, conta 42.500.000 followers.

Per il cantante, classe 1971, non è la prima volta nel talent di Maria De Filippi. Fu infatti ospite in occasione della semifinale di Amici 14. Più di recente l'artista, noto in tutto il mondo grazie soprattutto a successi come 'Livin' La Vida Loca' e 'Maria', aveva partecipato ad una puntata del programma C'è posta per te, trasmesso a gennaio scorso. A febbraio 2017, invece, era stato uno dei super ospiti internazionali del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti e dalla De Filippi.

Martin è stato anche giurato a La Banda in America e ha preso parte alle versioni messicane e australiane di The Voice.

Ma per il 30 marzo ad Amici i colpi di scena non sono finiti: ospiti della prima puntata del Serale Laura Pausini e Biagio Antonacci. E poi un'altra sorpresa: un'orchestra composta da giovani musicisti accompagnerà le esibizioni del Serale.

Nelle scorse settimane era partito il toto-coach. In queste ore notizia di Ricky Martin come direttore artistico si è subito diffusa in Rete.

La star da oltre un anno è sposata con Jwan Yosef, artista siriano, e insieme sono genitori di Lucia, arrivata da madre surrogata prima di Natale. Il cantante portoricano, prossimamente coach di Amici, era già papà di Matteo e Valentino avuti da madre surrogata. A gennaio il sogno della coppia si è coronato con l'arrivo della piccola Lucia.

Ricky Martin è reduce da The assassination of Gianni Versace, premiato ai Golden Globe come miglior miniserie del 2018.



