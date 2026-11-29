La modella di fama mondiale Naomi Campbell ha inaugurato ufficialmente la stagione sciistica sul Monte Jahorina, vicino a Sarajevo, in mezzo alle abbondanti nevicate che hanno interessato la Bosnia, creando condizioni perfette per turisti e sciatori. Campbell si è esibita come DJ durante una grande festa organizzata presso il centro sciistico, mentre i turisti si godevano i primi giorni sugli sci.

Ogni anno migliaia di persone affollano Jahorina per sciare, poiché la montagna offre la possibilità di sciare sia di giorno che di notte a un’altitudine molto elevata; la combinazione di neve naturale e artificiale garantisce infatti ottime condizioni per gli sciatori.