Concerto sul binario, davanti a un treno Regionale, con il pubblico a pochi centimetri dagli artisti. Alla stazione Centrale di Milano si è chiusa la stagione di Music Tracks, gli appuntamenti di X Factor con i concorrenti usciti dalla gara. In scena la band Le Distanze, che oltre ai propri brani ha suonato “New York, New York” e “Another Brick in the Wall”, e il cantautore Teo Bok. “Siamo veramente contenti del percorso che abbiamo fatto, siamo molto contenti di tutto quello che abbiamo potuto portare sul palco”, hanno detto Le Distanze. “Io ammetto che in questo momento sono più felice qua che in X Factor Arena”, ha detto Teo Bok, che ha ringraziato il programma “per questo grande sogno”.