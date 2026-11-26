“A causa della conferma dello sciopero indetto dalla Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del Teatro La Fenice, il concerto inaugurale della stagione sinfonica del Teatro La Fenice, previsto per sabato 28 novembre 2026, non avrà luogo. Sarà regolare lo svolgimento della replica del concerto in programma al Teatro La Fenice domenica 29 novembre, in abbonamento turno U”. E’ quanto si legge in una nota del teatro veneziano.

“Riccardo Frizza tra i più acclamati direttori d’orchestra del momento, guiderà Orchestra e Coro del Teatro La Fenice nell’esecuzione di un programma affascinante composto da due brani. In primis, un omaggio a Giuseppe Sinopoli, in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua nascita, con l’esecuzione dell’Hommage à Costanzo Porta dal primo libro di Pour un livre à Venise – si legge nel comunicato – e poi Il giudizio universale, l’oratorio per soli, coro e orchestra di Lorenzo Perosi – compositore tortonese di cui ricorre il settantesimo anniversario della morte – nel quale spiccheranno le voci soliste del soprano Marigona Qerkezi, del mezzosoprano Valentina Pernozzoli, del tenore Antonio Poli e del basso Adriano Gramigni. Maestro del Coro Elena Pierini”.