

La Corte d’Appello di Parigi ha rinviato a giudizio Gérard Depardieu nel caso di stupro intentato dall’attrice Charlotte Arnould. Lo riporta Bfmtv. L’attore 77enne dovrà affrontare un processo penale per stupro in relazione ai presunti fatti del 7 agosto 2018. Quel giorno la giovane attrice, allora ventiduenne, si recò a casa di Depardieu, amico di suo padre, a Parigi, per chiedere consiglio sulla sua carriera di attrice. Afferma di essere stata violentata in quell’occasione. Il 13 agosto, decisa a confrontarsi con lui, la Arnould fece ritorno nella residenza dell’attore francese. Ancora traumatizzata, fu aggredita da Depardieu una seconda volta. Poco dopo denunciò l’accaduto alla polizia.



Per giungere alla sua decisione, il giudice si è basato sulle riprese delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione di Gérard Depardieu. Circa il 90% delle scene descritte da Charlotte Arnould sono state riprese dalle telecamere. Sebbene prive di audio, le immagini mostrano chiaramente le scene descritte dalla donna. La difesa di Depardieu sostiene che Charlotte Arnould non abbia opposto resistenza né si sia opposta. Depardieu è già stato condannato in via definitiva per aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di ‘Les Volets verts’. Sebbene avesse presentato ricorso, lo ha ritirato il 13 novembre, offrendo “profonde e sincere scuse a coloro che potrebbero aver sofferto a causa di ciò”.