Porto Rico ha conquistato la sua sesta corona di Miss Universo grazie alla vittoria di Jennifer Barreto, che ha riportato il titolo sull’isola dopo vent’anni, diventando inoltre la prima madre a vincere il concorso nella sua storia. Barreto, 27 anni, è un’assistente sociale specializzata in prevenzione presso il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed è madre di una bambina.