Antonella Elia dovrà sottoporsi a un ciclo di chemioterapia dopo i due interventi chirurgici delle scorse settimane per un tumore borderline. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice durante la trasmissione di Rai Uno ‘La volta buona‘, condotta da Caterina Balivo.

Dopo il secondo intervento, avvenuto il 13 novembre, per Elia il percorso di cura non è ancora terminato. “Purtroppo quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine. Dopo il secondo intervento che ho subito il 13 novembre, ho ancora da fare. Cerco di prenderla meglio che posso, ma confesso che ho un tantino paura“, ha raccontato.

La conduttrice ha poi anticipato i tempi delle prossime cure: “Dovrei iniziare lunedì“, con le prime sedute previste per il 30 novembre.

La paura degli aghi e il racconto della malattia

Nel corso dell’intervento televisivo, Antonella Elia ha parlato anche delle proprie preoccupazioni in vista della chemioterapia, soffermandosi in particolare sulla paura degli aghi.

“Io ho paura degli aghi. Quando mi fanno le analisi del sangue le mie vene si nascondono, spariscono nel nulla”, ha raccontato, mostrando tutta la preoccupazione per il percorso che dovrà affrontare.

I due interventi per il “tumore borderline”

Nelle scorse settimane la conduttrice era stata sottoposta a due operazioni. Durante il primo intervento le erano stati asportati tube e ovaio, mentre nel secondo erano state rimosse tre formazioni sospette.

Già lo scorso 20 ottobre, attraverso un video pubblicato su Instagram dal Policlinico Gemelli di Roma, Elia aveva voluto rassicurare i propri fan sulle condizioni di salute.

“Comunicato ufficiale: tutto a posto – aveva spiegato dal letto dell’ospedale – era un tumore borderline, per cui ho tolto le tube e le ovaie, ma l’utero c’è ancora. Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci aspettasse”.

Infine, aveva ringraziato i fan per la vicinanza e l’affetto ricevuti: “Grazie per tutto il vostro affetto, sono veramente toccata. Mi avete investito di tale e tanto amore che sono guarita”.