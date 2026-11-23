Jovanotti a ‘Che tempo che fa’, in occasione dell’uscita del documentario “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti“, nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre. ll docufilm racconta per la prima volta il lato più autentico e intimo dell’artista, ripercorrendone il percorso dagli esordi in radio ai grandi concerti, tra musica, viaggi e incontri. “Sono diventato famoso a 18 anni, la popolarità è un regalo costante”, ha affermato l’artista intervistato da Fabio Fazio sul Nove.